Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Suruç seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Suruç seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına giden Suruç, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Meclise 14 vekil gönderecek olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranlarının AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy derecelerine etkileri araştırılıyor. Peki, 2023 Suruç seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Suruç 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.