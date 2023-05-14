Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

207 bin 315 nüfuslu Viranşehir' de seçim sonuçları merakla bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Şanlıurfa Viranşehir seçmeni Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti seçim sonuçları ve partilerin oy oranlarını takip ediyor. Ülke genelinde 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler YSK tarafından seçim sonuçları 2023 açıklamasına çevrilmiş durumda. Viranşehir'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranının partilerin oy oranlarına etkisi sorgulanıyor. Peki, 2023 Viranşehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Viranşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.