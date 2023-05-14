Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:35

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

207 bin 315 nüfuslu Viranşehir' de seçim sonuçları merakla bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Şanlıurfa Viranşehir seçmeni Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti seçim sonuçları ve partilerin oy oranlarını takip ediyor. Ülke genelinde 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler YSK tarafından seçim sonuçları 2023 açıklamasına çevrilmiş durumda. Viranşehir'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranının partilerin oy oranlarına etkisi sorgulanıyor. Peki, 2023 Viranşehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Viranşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şanlıurfa Viranşehir oy oranları, seçim sonuçları bölge seçmeni tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarına çevrilmiş durumda. Açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları 2023 canlı verileri ve Türkiye'nin dört bir tarafından seçim sonuçları anbean takip ediliyor. Peki, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları açıklandı mı? Viranşehir seçim sonuçları kim kazandı? İşte, sabah.com.tr ile Viranşehir seçim sonuçları…

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Viranşehir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Viranşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.
SON DAKİKA