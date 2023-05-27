Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Sarıyer seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim akşamı gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak ve vatandaş, 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Bu noktada Sarıyer'de seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu yanıt arıyor. Sarıyer seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr üzerinden takip edilebilir. İşte detaylar