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Haberler Fotohaber Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:48

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Sarıyer seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim akşamı gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak ve vatandaş, 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Bu noktada Sarıyer'de seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu yanıt arıyor. Sarıyer seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr üzerinden takip edilebilir. İşte detaylar

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim oy verme işlemi sona erdikten sonra Sarıyer seçim sonuçları hakkında araştırmalar başlamış durumda. Anbean ve canlı veriler ile Sarıyer seçim sonucu sabah.com.tr seçim sayfası ekranlarında yer alacak. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İşte Sarıyer 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sarıyer seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sarıyer seçim sonuçları için linke tıklayınız.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

Sarıyer İstanbul 2. bölgede yer almaktadır. İşte İstanbul seçim bölgeleri:

İstanbul 1. seçim bölgesi (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, SARIYER, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar)

İstanbul 2. seçim bölgesi (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. seçim bölgesi (Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri)

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