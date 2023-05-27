Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim oy verme işlemi sona erdikten sonra Sarıyer seçim sonuçları hakkında araştırmalar başlamış durumda. Anbean ve canlı veriler ile Sarıyer seçim sonucu sabah.com.tr seçim sayfası ekranlarında yer alacak. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İşte Sarıyer 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar