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Haberler Fotohaber Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:15

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 verileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidecek. Sayılı günler kala seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika verileri mercek altına alındı. Binlerce seçmene "Hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği kamuoyu araştırmaları ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın oy oranları ortaya çıktı. Öte yandan 10 gün kala partilerin oy yüzdeleri merak ediliyor. Peki, Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, güncel verilere göre partilerin oy oranları nasıl sorusunun yanıtı ve son durum…

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

Seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile partilerin oy oranları yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmen, Türkiye Genel Seçimleri için geri sayımda. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP, MHP, İyi Parti, AK Parti oy oranları için son veriler merak ediliyor. Yurtdışında oy verme işlemi tüm hızıyla devam ederken seçim anket sonuçları Mayıs 2023 güncel verileri araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, konu hakkında tüm merak edilenler…

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023

"Türkiye'nin Nabzı" başlıklı seçim anketleri gerçekleştiren OPTİMAR'ın Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir sonuçları sabah.com.tr ile paylaştı.

"Sayın Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti.

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Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

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