Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika: 10 gün kala partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Seçim anketi sonuçları güncel verileri

Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:15

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 verileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidecek. Sayılı günler kala seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika verileri mercek altına alındı. Binlerce seçmene "Hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği kamuoyu araştırmaları ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın oy oranları ortaya çıktı. Öte yandan 10 gün kala partilerin oy yüzdeleri merak ediliyor. Peki, Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, güncel verilere göre partilerin oy oranları nasıl sorusunun yanıtı ve son durum…