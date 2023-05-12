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Haberler Fotohaber Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:49

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

14 Mayıs'ta 64 milyon oy kullanmak için sandıklara gidiyor. Adana'da 1565 sandıkta 562 bin 21 kişi oy kullanma hakkına sahip. Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını onayladı ve vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında bu dört ismin adını görecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı'ysa CHP'den 4, yeni kurulan İyi Parti'den 2 milletvekili çıkardı. Bu noktada Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Seyhan'da seçimi kim kazandı? İşte Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları 2023

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

Seyhan seçim sonucu 2023 araştırmaları hızla devam ediyor. 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerde 64 milyondan fazla vatandaş yeni cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. Ak Parti ve MHP ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP, DEVA, Gelecek, İYİ Parti, SP ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu; ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nden Muharrem İnce aday oldu. İşte Seyhan seçim sonuçları 2023 ve oy oranları hakkında detaylar

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

SEYHAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Seyhan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

ADANA SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seyhan seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

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