Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:49

Seyhan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları

14 Mayıs'ta 64 milyon oy kullanmak için sandıklara gidiyor. Adana'da 1565 sandıkta 562 bin 21 kişi oy kullanma hakkına sahip. Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını onayladı ve vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında bu dört ismin adını görecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı'ysa CHP'den 4, yeni kurulan İyi Parti'den 2 milletvekili çıkardı. Bu noktada Seyhan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Seyhan'da seçimi kim kazandı? İşte Seyhan seçim sonuçları ve oy oranları 2023