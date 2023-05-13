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Haberler Fotohaber Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:47

Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Anlık ve canlı Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023 diğer ve iller ve ilçelerde olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı (Ak Parti, MHP) oy oranları ile Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti) oy oranı yakın mercek altına alındı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçiminde "kim kazandı" sorusu için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sayıları araştırılıyor. Şırnak Cizre seçim sonucu son dakika yanıt arıyor. İşte, Şırnak Cizre seçim sonuçları güncel YSK verileri…

Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Şırnak seçim sonuçları Cizre ilçesi için araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları açılan sandık sayısı arttıkça Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Siyasi partilerin oy oranı yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy yüzdeleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023 araştırması ilçede yaşayanların gündeminde. Seçmen, anlık verileri anbean takip ediyor. İşte, Şırnak Cizre seçim sonucu güncel veriler…

Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

ŞIRNAK CİZRE SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Cizre Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şırnak Cizre seçim sonuçları 2023: Şırnak Cizre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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