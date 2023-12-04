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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:37

SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

SON DAKİKA HABERİ: Bursa depremi büyük panik yarattı. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.1 olarak açıklandı. Bursa Gemlik merkezli deprem sonrası sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu, "Bölge hareketli Anadolu plakası hareket ediyor. Anadolu plakası bizi uyarıyor, 'Hareket ediyorum' diyor." ifadelerini kullandı. Gökçeoğlu, bölgede 5.0 büyüklüğünü bulan yeni depremler olabileceğini de vurgulayarak, bu depremin beklenen İstanbul depremine etkisi olup olmadığı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Peki, Bursa depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? İşte İstanbul'da da hissedilen Bursa depremi ile ilgili Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu'nun yaptığı dikkat çeken açıklamalar...

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

Bursa depremi Marmara'da büyük korku yarattı. 3 dakika arayla meydana gelen depremler sonrası Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da insanlar sokağa döküldü. Bölgeyi şiddetli bir şekilde sallayan deprem ile ilgili AFAD açıklama yaptı. Açıklamada, depremin Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana geldiği ve büyüklüğünün 5.1 olduğu bildirildi. Yine AFAD tarafından yapılan açıklamada 3 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem olduğu da duyuruldu. İstanbul'da ve Kocaeli'de de büyük korku yaratan deprem sonrası sabah.com.tr'ye konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu, Anadolu fayının hareket ettiğine dikkat çekti, bölgede yeni depremler olabileceğini söyledi. Gökçeoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte Bursa depremi ve büyük İstanbul depremi beklentisi ile ilgili son dakika açıklamalarının detayları...

SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

BURSA DEPREMİ MARMARA'DA BÜYÜK KORKU YARATTI

Bursa Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 4.73 kilometre derinlikte oluştu. Sığ bir deprem olarak tanımlanan Bursa Depremi, İstanbul ve Kocaeli'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremde, hasar durumu araştırılıyor.

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SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

"DEPREM GÜNEY KOLDA OLUŞTU"

Korku yaratan deprem sonrası sabah.com.tr'ye konuşan Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu, "Kuzey Anadolu fay zonu Adapazarı'nın güneyinden itibaren iki kola ayrılır. Biri kuzey, diğeri güney koldur. 1999 depreminde kuzey kol Darıca'ya kadar kırıldı. Marmara'da beklenen büyük deprem bu kolda olacak. Bugünkü deprem ise güney kolda olmuştur." dedi.

SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

"GÜNEY KOLDA 1964 YILINDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU"

Gökçeoğlu, Bursa depreminin meydana geldiği güney kolu ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Güney kol; Geyve ve İznik Gölü'nün güneyinden, Gemlik'e ulaşır. Mudanya'da daha Batı'ya doğru devam eder. Güney kolun deprem üretme hızı, kuzey kola göre daha düşüktür. Bu şu anlama gelir; kuzey kol 250 yılda bir deprem üretiyor ise, bu kol daha uzun sürede deprem üretir. Bu kolda 1964 Manyas depremi olmuştu. O deprem 7 büyüklüğünde olmuştu.

SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

"BÖLGEDE YENİ DEPREMLER BEKLİYORUZ"

Gökçeoğlu, meydana gelen depreme bağlı olarak yeni deprem uyarısında bulundu. Gökçeoğlu, "5.0 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğünde yeni depremler ve 3.0 ila 3.5 bandında artçı depremler bekliyoruz. Bu artçı depremler küçük segmentleri etkileyerke 5 kadar büyüklüklere ulaşabilir. Ama bu çok yüksek bir ihtimal değildir." ifadelerini kullandı.

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