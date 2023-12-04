SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

Bursa depremi Marmara'da büyük korku yarattı. 3 dakika arayla meydana gelen depremler sonrası Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da insanlar sokağa döküldü. Bölgeyi şiddetli bir şekilde sallayan deprem ile ilgili AFAD açıklama yaptı. Açıklamada, depremin Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana geldiği ve büyüklüğünün 5.1 olduğu bildirildi. Yine AFAD tarafından yapılan açıklamada 3 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem olduğu da duyuruldu. İstanbul'da ve Kocaeli'de de büyük korku yaratan deprem sonrası sabah.com.tr'ye konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu, Anadolu fayının hareket ettiğine dikkat çekti, bölgede yeni depremler olabileceğini söyledi. Gökçeoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte Bursa depremi ve büyük İstanbul depremi beklentisi ile ilgili son dakika açıklamalarının detayları...