SON DAKİKA: Bursa depremi sonrası flaş uyarı: Anadolu Plakası hareket ediyor, dikkat edin! Büyük İstanbul depremi...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
11:37
SON DAKİKA HABERİ: Bursa depremi büyük panik yarattı. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.1 olarak açıklandı. Bursa Gemlik merkezli deprem sonrası sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu, "Bölge hareketli Anadolu plakası hareket ediyor. Anadolu plakası bizi uyarıyor, 'Hareket ediyorum' diyor." ifadelerini kullandı. Gökçeoğlu, bölgede 5.0 büyüklüğünü bulan yeni depremler olabileceğini de vurgulayarak, bu depremin beklenen İstanbul depremine etkisi olup olmadığı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Peki, Bursa depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? İşte İstanbul'da da hissedilen Bursa depremi ile ilgili Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu'nun yaptığı dikkat çeken açıklamalar...