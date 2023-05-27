SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:16

Sabah Gazetesinin usta yazarı Engin Ardıç'tan acı haber geldi. 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele eden Ardıç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğine 1970 yılında "Tiyatro '70" dergisinde başlayan Ardıç, 2008 yılından beri Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. İşte, Gazeteci ve yazar Engin Ardıç'ın hayatına dair bilgiler ve kitapları…