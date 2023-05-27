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Haberler Fotohaber SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:16

SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

Sabah Gazetesinin usta yazarı Engin Ardıç'tan acı haber geldi. 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele eden Ardıç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğine 1970 yılında "Tiyatro '70" dergisinde başlayan Ardıç, 2008 yılından beri Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. İşte, Gazeteci ve yazar Engin Ardıç'ın hayatına dair bilgiler ve kitapları…

SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

Son dakika haberi: Sabah Gazetesinin acı günü… Gazetemiz yazarlarından Sn. Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele eden Ardıç, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte, Gazeteci ve yazar Engin Ardıç'ın hayatı, kariyeri ve eserleri...

SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

ENGİN ARDIÇ'TAN ACI HABER!

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.

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SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

ENGİN ARDIÇ HAYATI VE ESERLERİ

1 Şubat 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Engin Ardıç'ın annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç'tır.

1970 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Engin Ardıç, 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında "Tiyatro '70" dergisinde başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı.

Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazıları yayınlanan Ardıç, bugünkü adı Star TV olan Inter Star televizyonunda ana haber bülteni sonrasında günün yorumunu yaptı.

Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazan Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

ESERLERİ

-Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

-Kadın Suretleri (1989)

-İslâm Teksas'ta (1989)

-Şengül Hamamı (1989)

-Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

-Daktilo Konçertoları (1990)

-Turkobarok (1991)

-Teğel Teğel Hüzün (1991)

-Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?
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