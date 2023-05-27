SON DAKİKA HABERİ: Engin Ardıç hayatını kaybetti! Gazeteci ve yazar Engin Ardıç kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

ENGİN ARDIÇ HAYATI VE ESERLERİ
1 Şubat 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Engin Ardıç'ın annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç'tır.
1970 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Engin Ardıç, 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.
Gazetecilik mesleğine 1970 yılında "Tiyatro '70" dergisinde başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı.
Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazıları yayınlanan Ardıç, bugünkü adı Star TV olan Inter Star televizyonunda ana haber bülteni sonrasında günün yorumunu yaptı.
Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazan Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.