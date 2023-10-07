SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas güçlerinin Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonların ardından İsrail teyakkuza geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'Savaştayız' açıklamalarında bulundu. Daha sonra kabinesini toplayan Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. İşte İsrail Gazze Şeridi arasındaki son durum...