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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 23:12

SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas güçlerinin Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonların ardından İsrail teyakkuza geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'Savaştayız' açıklamalarında bulundu. Daha sonra kabinesini toplayan Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. İşte İsrail Gazze Şeridi arasındaki son durum...

SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu başlattığını duyurmasının ardından bölgeden son dakika haberler peş peşe geliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında 'Savaştayız' ifadelerini kullanırken kabine toplantısı sonrası İsrail'in planını tek tek açıkladı.

SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

İSRAİL'DE ŞOK ETKİSİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar, İsrail'de şok etkisi yaratırken, Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

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SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı. İsrail ordusu, 06.30'da ülkenin güneyindeki bölgelerde Gazze'den atılan roketler nedeniyle siren çaldığını duyurdu.

SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

AKSA TUFANI OPERASYONU"

Bu duyurudan sonra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı.

SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

"ÇİZGİ ÇEKME KARARI ALDIK"

Dayf, ilk aşamasında İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirterek "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." ifadesini kullandı.

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