SON DAKİKA: İsrail savaş durumu ilan etti! Netanyahu duyurdu: Tüm güçlerimizi kullanacağız

İSRAİL'DE ŞOK ETKİSİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar, İsrail'de şok etkisi yaratırken, Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.