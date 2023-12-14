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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İYİ Parti'de küfürlü kavga! İbrahim Özkan'ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:04

SON DAKİKA: İYİ Parti'de küfürlü kavga! İbrahim Özkan'ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

Son dakika haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasından önce tansiyon yükseldi. Küçükçekmece'de İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun'un daveti ile il ve ilçe meclis üyeleri bir araya geldi. Bu toplantıda Özkan'ın, Ekram İmamoğlu'nun lehine açıklamalarından duyulan rahatsızlık bildirildi. Gerilimin tavan yapması ile küfürleşme yaşandı. İYİ Partili yetkili, sabah.com.tr'ye o kavganın perde arkasını anlattı.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

Son dakika haberi: Sabah.com.tr İYİ Parti'den bomba bir kulis haberini duyuruyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası istenmişti. Özkan, istifa ederken, bir sonraki gün partinin İBB Meclis Üyeleri tarafından yeniden görevine seçilmişti. Bu gelişmelerin öncesinde Küçükçekmece'de küfürlü bir kavga yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Parti Bağcılar Kurucu İlçe Başkanı ve İYİ Parti Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Yiğit, İbrahim Özkan'a, "Si..r git." diye çıkışırken, Özkan'ın da, "Asıl sen Si...r git" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Özkan'ın istifası ile ilgili ilk talebin de o toplantıda geldiği belirtiliyor. İşte İYİ Parti'deki çok konuşulacak kavganın detayları...

SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

İYİ PARTİ: HÜR VE MÜSTAKİL SEÇİME GİRECEĞİZ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı. Bu kararın ardından parti deyim yerindeyse karıştı. İstifalar peş peşe gelirken, Akşener bu karardan geri dönüş olmayacağını belirtti.

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SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

İYİ PARTİ'DE 'İMAMOĞLU' KRİZİ

Meral Akşener'in, yüzünde "rabbi yesir" gördüğünü söylediği Ekrem İmamoğlu ile şu sıralar başı dertte. Akşener'in, 'Hür ve müstakil' olarak seçime girme kararı almasının ardından, Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişki içinde olduğu belirtilen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti. İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çeken İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, ittifatan yana olduklarını belirterek, İmamoğlu'ndan yana tavır aldı.

SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

ÖZKAN'IN İSTİFASI İSTENDİ

İYİ Parti, seçime tek başına girme kararında ısrarcı olduğunu gösteren bir adım atarak İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın partiden istifasını istedi.

SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

ÖZKAN'DAN 'İSTİFA' KARARI

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partisinin istifa çağrısına uyarak İYİ Parti'deki görevinden istifa etti.

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