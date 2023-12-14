Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
12:04
SON DAKİKA: İYİ Parti'de küfürlü kavga! İbrahim Özkan'ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...
Son dakika haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasından önce tansiyon yükseldi. Küçükçekmece'de İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun'un daveti ile il ve ilçe meclis üyeleri bir araya geldi. Bu toplantıda Özkan'ın, Ekram İmamoğlu'nun lehine açıklamalarından duyulan rahatsızlık bildirildi. Gerilimin tavan yapması ile küfürleşme yaşandı. İYİ Partili yetkili, sabah.com.tr'ye o kavganın perde arkasını anlattı.