SON DAKİKA: İYİ Parti’de küfürlü kavga! İbrahim Özkan’ın istifası öncesi yaşananlara sabah.com.tr ulaştı: Si...r git buradan...

Son dakika haberi: Sabah.com.tr İYİ Parti'den bomba bir kulis haberini duyuruyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası istenmişti. Özkan, istifa ederken, bir sonraki gün partinin İBB Meclis Üyeleri tarafından yeniden görevine seçilmişti. Bu gelişmelerin öncesinde Küçükçekmece'de küfürlü bir kavga yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Parti Bağcılar Kurucu İlçe Başkanı ve İYİ Parti Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Yiğit, İbrahim Özkan'a, "Si..r git." diye çıkışırken, Özkan'ın da, "Asıl sen Si...r git" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Özkan'ın istifası ile ilgili ilk talebin de o toplantıda geldiği belirtiliyor. İşte İYİ Parti'deki çok konuşulacak kavganın detayları...