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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban'a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi
Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 14:41

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban'a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

İYİ Parti Gaziantep eski İl Başkanı ve Meral Akşener'in eski Danışmanı Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti'nin Gaziantep 1'inci sıradan aday göstererek Meclis'e soktuğu Mehmet Gürban ile ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakkında 5 milyon dolar karşılığında ilk sıradan aday gösterildiğine dair birçok iddia bulunan Gürban'a sert sözlerle yüklenen Hocaoğlu, "Seçimlerden 40 gün önce partiye üye oldu. Ben İl Başkanı olsam partiye bile üye yapmazdım. Genel Merkez ile görüşüp geldi ve direkt aday gösterildi. Teamül bile yapılmadı, para karşılığında aday oldu." dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

İYİ Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde Gaziantep 1'inci sıradan aday gösterdiği Mehmet Gürban teşkilatı karıştırmıştı. Gürban'ın, teamül yoklaması yapılmadan 5 milyon dolar para karşılığında aday gösterildiği iddiaları çok konuşuldu. Gürban'ın, borsada manipülasyonlar yaptığı gerekçesi ile SPK'nın radarına takıldığı bilinirken, sosyal medyada ağza alınmayacak küfürlerle kullanıcları hedef aldığı da ortaya çıkmıştı. Mehmet Gürban ismini İYİ Parti eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu'na sorduk. Hocaoğlu, deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü.

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

"KİŞİLİĞİM, KARAKTERİM BU ADAMI DESTEKLEYEMEZ"

Hocaoğlu, Mehmet Gürban isminin teşkilatları ve tüm İYİ Partilileri üzdüğünü belirterek, "Adamın attığı ahlaksız tweetler ortada, SPK iddiaları var. Kişiliğim, karakterim bu adamı desteklemez. 1'inci sıradan aday gösterildiği gün bunu söyledim. İttifaka zarar vermemek için seçim öncesi istifa etmedim." dedi.

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SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

"PARA KARŞILIĞI ADAY OLDU"

Hocaoğlu, Gürban hakkındaki '5 milyon dolar karşılığında aday gösterildi' iddialarına da değindi:

Seçimlerden 40 gün önce İYİ Parti'ye üye oldu. Genel Merkez ile görüştü, geldi ve üye oldu. Milletvekili olmak için üye olduğu anlaşılıyor. Para karşılığında birinci sıradan aday gösterildi. Ben Genel Başkan'ın aynı zamanda Danışmanıydım. Ayrıca Partinin Kurucular Kurulu'ndanım. Genel Başkan ve Genel Merkez'e sordum, 'Hangi sıfatla, kim, neden bu adamı partiye getirdi?' dedim. Kimse cevap veremiyor, o zaman paradır bunun nedeni.

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

"HER İLDE TEAMÜL YOKLAMASI YAPILDI, ANTEP'TE YAPMADILAR"

İYİ Parti'nin Gaziantep'te teşkilatların fikrini almadığını, saha araştırması yapmadığını söyleyen Hocaoğlu, "Her ilde teamül yoklaması yaptılar, Gaziantep'te yapmadılar. Bu adamı direkt Genel Merkez'den birinci sıraya yazdılar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

"9 BİN OY KAYBETTİRDİ"

İYİ Parti'nin herkesin rahatsızlığına rağmen Gürban'ı aday göstermesinin faturasının ağır olduğunu ifade eden Hocaoğlu, "Mehmet Gürban denilen şahsı ben tanımam. Gaziantep'in önde gelen bir ismi değildir, saygın bir iş adamı, bilim insanı, kanaat önderi değildir. Gürban'ın birinci sıraya yazılması İYİ Parti'ye Gaziantep'te 9 bin oy kaybettirdi. 3 vekil çıkaracaktık, 1 vekil çıkarabildik. İddia ediyorum, CHP itiraz etseydi o 1 vekili de çıkaramazdık." dedi.

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