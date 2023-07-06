Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
14:41
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban'a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi
İYİ Parti Gaziantep eski İl Başkanı ve Meral Akşener'in eski Danışmanı Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti'nin Gaziantep 1'inci sıradan aday göstererek Meclis'e soktuğu Mehmet Gürban ile ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakkında 5 milyon dolar karşılığında ilk sıradan aday gösterildiğine dair birçok iddia bulunan Gürban'a sert sözlerle yüklenen Hocaoğlu, "Seçimlerden 40 gün önce partiye üye oldu. Ben İl Başkanı olsam partiye bile üye yapmazdım. Genel Merkez ile görüşüp geldi ve direkt aday gösterildi. Teamül bile yapılmadı, para karşılığında aday oldu." dedi.