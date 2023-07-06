SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Mehmet Gürban’a zehir zemberek sözler: Genel Merkez, para karşılığında aday gösterdi

"PARA KARŞILIĞI ADAY OLDU"

Hocaoğlu, Gürban hakkındaki '5 milyon dolar karşılığında aday gösterildi' iddialarına da değindi:

Seçimlerden 40 gün önce İYİ Parti'ye üye oldu. Genel Merkez ile görüştü, geldi ve üye oldu. Milletvekili olmak için üye olduğu anlaşılıyor. Para karşılığında birinci sıradan aday gösterildi. Ben Genel Başkan'ın aynı zamanda Danışmanıydım. Ayrıca Partinin Kurucular Kurulu'ndanım. Genel Başkan ve Genel Merkez'e sordum, 'Hangi sıfatla, kim, neden bu adamı partiye getirdi?' dedim. Kimse cevap veremiyor, o zaman paradır bunun nedeni.