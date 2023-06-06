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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye'de! Türkiye Yüzyılı'nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:49

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye'de! Türkiye Yüzyılı'nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı öncesi vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Külliye'de Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun. Seçim öncesi emekliye ve çalışana yönelik verilen vaatlerin hayata geçmesi için Başkan Erdoğan'ın talimatı vermesi bekleniyor. Yine Kabine Toplantısı sırasında sığınmacıların geri dönüşü ve terörle mücadele de ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun. İlk kez Kabine Toplantısına katılan Bakanlar Kurulu, sığınmacıların dönüşü, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, seçim sırasında verilen vaatler gibi konuları ele alıyor. Kabine Toplantısına katılan Bakanların arasında yalnızca Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy önceki dönemde de görev almıştı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm merak edilenler ve son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK KABİNE TOPLANTISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı için Bakanlar Kurulu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Bakanlar Kurulu, Kabine Toplantısı sırasında birçok önemli konuyu ele alıyor. Yol haritalarını anlatacak olan Bakanlar, Başkan Erdoğan'dan da talimatları alıyor.

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SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM YOĞUN OLACAK

Kabine Toplantısında dikkat çeken konular masada yer alıyor. Bakanlar Kurulu, sığınmacıların geri dönüşü, İsveç'in NATO üyeliği süreci, ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele ve sığınmacıların dönüşünü ele alması bekleniyor.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

KABİNE SONRASI BÜROKRASİDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Bakanlar Kurulu üyelerinin belli olmasıyla birlikte üst düzey bürokraside de büyük değişiklik bekleniyor. Özellikle bakan yardımcılıkları konusunda kulisler hızlandı. 14 Mayıs seçim listelerinde yer almayan bazı eski milletvekillerinin bu görevlere getirilmesi bekleniyor. En çok merak edilen ise ekonomi bürokrasisindeki değişiklik. Bu alanda da köklü değişiklikler bekleniyor.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR KURULU'NA SUNUM YAPACAK

Yeni Kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sırasında yol haritası ile ilgili sunum yapacak. Şimşek'in izlenecek yol ile ilgili yapacağı sunum piyasalara verilecek mesajlar açısından da önem taşıyor. Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı için işaret edeceği isim de bekleniyor.

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