Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
15:49
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye'de! Türkiye Yüzyılı'nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...
SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı öncesi vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Külliye'de Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun. Seçim öncesi emekliye ve çalışana yönelik verilen vaatlerin hayata geçmesi için Başkan Erdoğan'ın talimatı vermesi bekleniyor. Yine Kabine Toplantısı sırasında sığınmacıların geri dönüşü ve terörle mücadele de ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...