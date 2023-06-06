SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için gözler Külliye’de! Türkiye Yüzyılı’nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Kritik konular...

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun. İlk kez Kabine Toplantısına katılan Bakanlar Kurulu, sığınmacıların dönüşü, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, seçim sırasında verilen vaatler gibi konuları ele alıyor. Kabine Toplantısına katılan Bakanların arasında yalnızca Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy önceki dönemde de görev almıştı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm merak edilenler ve son dakika gelişmeleri...