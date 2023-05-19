Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

Şubat ayında yaşanan depremlerin artçıları sürerken, bugün Malatya Akçadağ'da yeni bir sarsıntı yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi gibi sorularla Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte Kandilli ve AFAD'ın duyurduğu veriler ışığında Malatya depremi hakkında son dakika verileri...