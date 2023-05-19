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Haberler Fotohaber Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:37

Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

Saat 11:23'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin açıklamaları.

Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

Şubat ayında yaşanan depremlerin artçıları sürerken, bugün Malatya Akçadağ'da yeni bir sarsıntı yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi gibi sorularla Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte Kandilli ve AFAD'ın duyurduğu veriler ışığında Malatya depremi hakkında son dakika verileri...

Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 11.23'te Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre depreme ilişkin bilgiler şu şekilde;

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-05-19
Saat:11:23:36 TSİ
Enlem:38.312 N
Boylam:37.872 E
Derinlik:12.56 km

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Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;

KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
19.05.2023, 11:23:36 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km

Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

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