Son Dakika: Malatya’da deprem! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?

Şubat ayında yaşanan depremlerin artçıları sürerken, bugün Malatya Akçadağ'da yeni bir sarsıntı yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi gibi sorularla Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte Kandilli ve AFAD'ın duyurduğu veriler ışığında Malatya depremi hakkında son dakika verileri... SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 11.23'te Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depreme ilişkin bilgiler şu şekilde; Büyüklük:4.1 (Mw) Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde; KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ