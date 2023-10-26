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Giriş Tarihi: 26.10.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:10

Son Dakika öğretmenlere ara tatil var mı yok mu? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil kalktı mı, seminerler yüz yüze mi online mı?

Öğretmenlere ara tatil kalktı mı son dakika gelişmesi ardından yanıt aramaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde okullara gönderdiği yazıda seminer programının yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Binlerce öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını merak ederken Bakan Tekin son dakika açıklaması geldi. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, seminerler ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı…

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den son dakika açıklama! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler nasıl yapılacak?

Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara 'Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazı gönderilmişti. Yazıda idari yönetici ve öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını Kasım ayında görevli oldukları okulda yapacağı belirtilmişti. Bu karar sonrası öğretmenlere ara tatil kalktı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Tekin, seminer programının nasıl yapılacağına ilişkin yeni bir karar alındığını duyurdu. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı, yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi, seminerler ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? İşte, öğretmen seminer programı ve ara tatil tarihleri…

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den son dakika açıklama! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler nasıl yapılacak?

SON DAKİKA | BAKAN TEKİN AÇIKLADI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

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ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den son dakika açıklama! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler nasıl yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den son dakika açıklama! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler nasıl yapılacak?

2023 KASIM ARA TATİLİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den son dakika açıklama! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler nasıl yapılacak?

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''

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