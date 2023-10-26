Son Dakika öğretmenlere ara tatil var mı yok mu? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil kalktı mı, seminerler yüz yüze mi online mı?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.