Son Dakika öğretmenlere ara tatil var mı yok mu? MEB kararı ile öğretmenlere ara tatil kalktı mı, seminerler yüz yüze mi online mı?

Öğretmenlere ara tatil kalktı mı son dakika gelişmesi ardından yanıt aramaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde okullara gönderdiği yazıda seminer programının yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Binlerce öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını merak ederken Bakan Tekin son dakika açıklaması geldi. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, seminerler ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı…