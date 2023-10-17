ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI YOK MU 2023? MEB son dakika açıklaması! Öğretmenlere ara tatil kalktı mı, seminerler yüz yüze mi, okula mı gidilecek?

Öğretmenlere ara tatil kalktı mı son dakika yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline kısa süre kaldı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimcileri de yakından ilgilendiren Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'Mesleki Çalışma Dönemi' başlıklı yazı yayımlandı. Söz konusu yazıda seminer programı ile ilgili detaylara yer verilirken 1 milyonu aşkın öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını sorguluyor. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, seminerler ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında detaylı bilgiler...