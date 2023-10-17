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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 15:50

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI YOK MU 2023? MEB son dakika açıklaması! Öğretmenlere ara tatil kalktı mı, seminerler yüz yüze mi, okula mı gidilecek?

Öğretmenlere ara tatil kalktı mı son dakika yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline kısa süre kaldı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimcileri de yakından ilgilendiren Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'Mesleki Çalışma Dönemi' başlıklı yazı yayımlandı. Söz konusu yazıda seminer programı ile ilgili detaylara yer verilirken 1 milyonu aşkın öğretmen, bu sene ara tatil yapıp yapamayacağını sorguluyor. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, kaldırıldı mı, seminerler ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında detaylı bilgiler...

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den flaş karar! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler yüz yüze mi yapılacak?

Kasım ara tatili için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir karar alındı. MEB'in okullara gönderdiği 'Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazısı sonrası öğretmenlere ara tatil kalktı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Söz konusu yazıda; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan idari yönetici ve öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını Kasım ayında belirtilen tarihlerde görevli oldukları okulda yapacağı belirtildi. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı, yok mu, öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi, seminerler ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? İşte, öğretmen seminer programı ve ara tatil tarihleri…

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den flaş karar! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler yüz yüze mi yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara ''Mesleki Çalışma Dönemi'' yazısı gönderildi.

Söz konusu yazıda yer alan bilgiye göre öğretmen seminerleri, öğretmen ve diğer idari yöneticilerin katılımıyla görev yapılan okullarda yüz yüze düzenlenecek.

Çalışma programına göre 13-17 Kasım tarihleri arasında saat 09:30 ile 13:00'da beş gün boyunca canlı sunumlara katılım sağlayacak.

Akabinde ise okul ve kurum yöneticileri tarafından düzenlenecek çalışma takvimine göre ara tatile kadar olan çalışmalar değerlendirilerek planlamalar yapılacak.

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ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den flaş karar! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler yüz yüze mi yapılacak?

SON DAKİKA: ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI, YOK MU, KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl 13-17 Kasım tarihleri arasında okullarda fiziki olarak yapılacak.

Dolayısıyla öğretmen ve idari yöneticiler bu ara tatil döneminde okullarda olacak.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den flaş karar! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler yüz yüze mi yapılacak?

YÖNETMELİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi.

Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak.

Ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI 2023 SON DAKİKA? MEB’den flaş karar! Öğretmenlere ara tatil var mı yok mu, seminerler yüz yüze mi yapılacak?

İŞTE MEB TARAFINDAN İLETİLEN RESMİ YAZI

MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazı şu şekilde:

''Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklarımız ve milletimiz nezdinde ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır.

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