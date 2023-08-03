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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK'nın yeni komuta kademesi açıklanacak
Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:37

SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK'nın yeni komuta kademesi açıklanacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirildi. YAŞ'ta gündeme gelen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim oldu. Sona eren YAŞ toplantısının ardından yeni Genelkurmay başkanının açıklanması bekleniyor

SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK’nın yeni komuta kademesi açıklanacak

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan YAŞ toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantıda TSK'nın yeni komuta kademesi de belli oldu. YAŞ kararlarının birazdan yazılı olarak açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK’nın yeni komuta kademesi açıklanacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek. Kritik toplantı öncesi YAŞ üyeleri Başkan Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

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SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK’nın yeni komuta kademesi açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK’nın yeni komuta kademesi açıklanacak

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK’nın yeni komuta kademesi açıklanacak

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun."

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