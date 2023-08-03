Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
15:37
SON DAKİKA | YAŞ toplantısı kararları duyuruldu! TSK'nın yeni komuta kademesi açıklanacak
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirildi. YAŞ'ta gündeme gelen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim oldu. Sona eren YAŞ toplantısının ardından yeni Genelkurmay başkanının açıklanması bekleniyor