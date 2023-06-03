SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

Yeni Kabine listesinde kimler var? Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis'te yemin ederek görevine başlaması sonrası gözünü yeni kabine ile ilgili yapılacak açıklamaya çevirdi. Bakanlar Kurulu, bu akşam resmen belli olacak. Başkan Erdoğan'ın, yeni kabine listesi ile ilgili açıklamayı bugün saat 22.00 sıralarında yapması bekleniyor. Yeni bakan isimleri ilan edildikten sonra Türkiye Yüzyılı kadrosu da artık netleşmiş olacak. 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtı ile ilgili tüm kulisler ve son dakika gelişmeleri haberimizde..