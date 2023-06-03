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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak
Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 16:52

SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

Yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması ile milyonlar, "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili birçok kulis bilgisi bulunyor. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 22.00 sıralarında yeni bakan isimleri için beklenen açıklamayı yapacak. İşte yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

Yeni Kabine listesinde kimler var? Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis'te yemin ederek görevine başlaması sonrası gözünü yeni kabine ile ilgili yapılacak açıklamaya çevirdi. Bakanlar Kurulu, bu akşam resmen belli olacak. Başkan Erdoğan'ın, yeni kabine listesi ile ilgili açıklamayı bugün saat 22.00 sıralarında yapması bekleniyor. Yeni bakan isimleri ilan edildikten sonra Türkiye Yüzyılı kadrosu da artık netleşmiş olacak. 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtı ile ilgili tüm kulisler ve son dakika gelişmeleri haberimizde..

SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

YENİ KABİNE LİSTESİ BELLİ OLUYOR

Yeni Kabine listesi bu akşam belli oluyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek Bakanlar Kurulu, milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelerek saat 15.00 sıralarında yemin etti. Erdoğan'ın resmen göreve başlamasıyla yeni Kabine listesi ile ilgili yapılacak açıklama beklenmeye başladı.

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SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

YENİ KABİNE LİSTESİ BU AKŞAM AÇIKLANACAK? KİMLER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtını bu akşam verecek. Çankaya Köşkü'nden yapılması planlanan yeni Kabine listesi açıklaması için saat 21.30 ile 22.00 işaret ediliyor.

SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

Yeni Kabine listesi ile ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Saat 22.00 sıralarında yeni Kabine listesinin açıklanmasını bekliyoruz." demişti.

SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak

"YENİ KABİNE LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİME İMZA ATILACAK

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunu değerlendirdi.

Turan, "Kabinede büyük değişime imza atılacak. Gördüğümüz manzara o." ifadelerini kullandı.

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