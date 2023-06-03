Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
16:52
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi kimler var? Bakanlar Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Başkan Erdoğan Çankaya’da açıklayacak
Yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması ile milyonlar, "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili birçok kulis bilgisi bulunyor. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 22.00 sıralarında yeni bakan isimleri için beklenen açıklamayı yapacak. İşte yeni Kabine listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...