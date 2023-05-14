Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:25

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de!

Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 7 milletvekili çıkaran il, 2018 seçimlerinde CHP ve AKP 3'er, İyi Parti de 1 vekil çıkardı. Bu sene 8 milletvekili çıkarması sebebiyle AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP oy oranları gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı 2018 seçimlerine ziyade bu yıl ortak aday çıkarırken, Cumhur İttifakı ortak adayını kuruyor. Peki, Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? İşte Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları 2023 ve oy oranları