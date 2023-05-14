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Haberler Fotohaber Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:25

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de!

Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 7 milletvekili çıkaran il, 2018 seçimlerinde CHP ve AKP 3'er, İyi Parti de 1 vekil çıkardı. Bu sene 8 milletvekili çıkarması sebebiyle AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP oy oranları gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı 2018 seçimlerine ziyade bu yıl ortak aday çıkarırken, Cumhur İttifakı ortak adayını kuruyor. Peki, Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? İşte Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr’de!

14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar şimdiden başladı. 14 Mayıs günü 08.00-17.00 saatleri arasında oylar atılacak ve vatandaşlar Tekirdağ seçim sonucu ve oy oranları hakkında araştırmalar yapmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını onadı ve vatandaşlar seçim pusulasında bu dört ismin ismini görecek. Peki, Tekirdağ'da kim kazandı? İşte 2023 Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr’de!

TEKİRDAĞ'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.
Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr’de!

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr’de!

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tekirdağ seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Tekirdağ seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Tekirdağ seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonucu ve partilerin oy oranları sabah.com.tr’de!

TEKİRDAĞ İLÇELERİ

Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Süleymanpaşa

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