Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 02:19

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları Haziran ayında alınmıştı. Megakentte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamladı ve şimdi sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Bu noktada ise ''THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt arıyor. İstanbul Yenişehir Evleri projesi yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 daire sahibi olma imkanı sunuyor. İşte, THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da ikamet eden binlerce vatandaş metropol şehirde ev sahibi olma hayaliyle 2 Haziran'a kadar kampanyaya başvuruda bulunmuşlardı. İlk evine kavuşmak için heyecanlı bekleyişini sürdürenler, İstanbul Yenişehir Evleri kura tarihi için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Çekilecek kuraların ardından isim listesi erişime açılacak ve 1+1, 2+1, 3+1 daireler satışa sunulacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı isim listesi ve 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı hakkında detaylar…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirmişti.

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlattı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

Ancak THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA