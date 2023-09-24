THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları Haziran ayında alınmıştı. Megakentte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamladı ve şimdi sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Bu noktada ise ''THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt arıyor. İstanbul Yenişehir Evleri projesi yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 daire sahibi olma imkanı sunuyor. İşte, THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…