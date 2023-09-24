THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ || İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirmişti.

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."