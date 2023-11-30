TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

Torba yasa ile ilgili son durum, içeriğinde yer alması beklenen maddeler ve daha birçok konu ülke gündeminde ilk sırada yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala torba yasanın meclisten geçmesi beklenirken, 80 maddelik torba yasanın içeriği de merak edildi. Birçok konuya değinen yasada, vatandaşların beklediği birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?