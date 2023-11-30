Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
07:19
TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?
Torba yasa Meclis'e geliyor! 80 Maddelik torba yasa geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Ev hanımlarına emeklilik, emekli maaşında düzenleme gibi birçok konunun içeriğinde yer aldığı torba yasa ve maddeleri merak ediliyor. Meclisten geçmesi beklenen 80 maddelik torba yasada neler var sorusu yanıt ararken bir yandan da ne zaman meclisten kabul görecek bekleniyor. Peki, 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, tüm gelişmeler ve detayları...