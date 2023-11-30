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Haberler Fotohaber TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:19

TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

Torba yasa Meclis'e geliyor! 80 Maddelik torba yasa geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Ev hanımlarına emeklilik, emekli maaşında düzenleme gibi birçok konunun içeriğinde yer aldığı torba yasa ve maddeleri merak ediliyor. Meclisten geçmesi beklenen 80 maddelik torba yasada neler var sorusu yanıt ararken bir yandan da ne zaman meclisten kabul görecek bekleniyor. Peki, 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, tüm gelişmeler ve detayları...

TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

Torba yasa ile ilgili son durum, içeriğinde yer alması beklenen maddeler ve daha birçok konu ülke gündeminde ilk sırada yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala torba yasanın meclisten geçmesi beklenirken, 80 maddelik torba yasanın içeriği de merak edildi. Birçok konuya değinen yasada, vatandaşların beklediği birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti 80 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanı Güler; "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

80 maddelik torba kanunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Fahiş fiyata katlamalı ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza uygulanacak.

İlk konut hariç: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

Sosyal medya fenomenleri: Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor.

KKM'de süre uzatılıyor: KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Ceza ödemeden çıkış yok: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

TORBA YASADA SON DURUM || 80 maddelik torba yasa meclisten geçti mi, içeriği nedir, ne zaman çıkacak?

Bu konu başlıklarına ek olarak yeni torba yasa maddeleri arasında; memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor.

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