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Haberler Fotohaber Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Trabzon Ortahisar Türkiye Genel Seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:10

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Trabzon Ortahisar Türkiye Genel Seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları nasıl merak ediliyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 Trabzon Ortahisar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri....

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nüfusu 335.628 olan ilçede ikamet edenler, ''2023 Trabzon Ortahisar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Açılan sandıklardan çıkan oylar tek tek sayılırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı son durum merak ediliyor. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile belli olacak. 2023 seçim sonucu verilerine sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK açıklaması ile 2023 Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum...

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 nüfus sayım verilerine göre, Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar, nüfusu en az olan ise Dernekpazarı ilçesidir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Trabzon Ortahisar seçmen sayısı 233.950 olurken katılım oranı %87.50 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 204.717 olurken toplam geçerli oy sayısı 200.379 olarak belirlendi.

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %62.54

Muharrem İnce: %26.37

Meral Akşener: %8.96

Temel Karamollaoğlu: %1.55

Selahattin Demirtaş: %0.39

Doğu Perinçek: %0.18

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

TRABZON ORTAHİSAR 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %63.18

Millet İttifakı: %35.37

AK Parti: %49.13

CHP: %18.56

İYİ Parti: %14.37

MHP: %14.05

SP: %2.44

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