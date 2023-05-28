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Haberler Fotohaber UŞAK SEÇİM SONUÇLARI CANLI 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:05

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI CANLI 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Uşak halkı seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış oldu. İlk turda en yüksek iki oyu alan aday için vatandaşlar bugün tekrar sandık başına gitti. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki sandıklardan çıkan seçim sonucunu araştırıyor. Peki, Uşak seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte 2023 Uşak seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Uşak 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Uşak seçim sonuçları, 28 Mayıs seçimlerin 2. Turunda öne çıkıyor. Uşak'ta 14 Mayıs tarihinde düzenlenen ilk turda 280 bine yakın vatandaş oylarını kullanmıştı. Şimdi ise özellikle bu bölgede yaşam süren binlerce vatandaşlar "Uşak 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Uşak'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2023 canlı ve güvenilir verilerle seçimi kim kazandı sorusuna ilişkin takip ekranı…

Uşak 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Uşak seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Uşak 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE UŞAK'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmişti.

255 bin 450 Uşak seçmeni vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gitmişti. 14 Mayıs Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %47,60 ile ilk turu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlarken onu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %45,13 ile takip etmişti.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %6,55 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,72 oldu.

Uşak 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE UŞAK'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Uşak seçmen sayısı 280,741 olurken sandığa 255 bin 450 kişi gitmiş, katılım oranı da %90,99 olarak açıklanmıştır.

928 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 248,975 olarak belirlendi. İşte partilerin ve ittifakların oyları:

Cumhur İttifakı: %47,47

Millet İttifakı: %10.52

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %2,02

Ata İttifakı: %1,96

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.22

AK Parti: %36,04

CHP: %29,05

İYİ Parti: %17,39

MHP: %9,36

Zafer Partisi: %1,61

Yeşil Sol Parti: %1,59

Yeniden Refah Partisi: %1,42

Uşak 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

UŞAK İLÇELERİ

Uşak'ta toplam altı ilçe bulunur. Uşak'ın ilçeleri sırasıyla Uşak, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey şeklindedir.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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