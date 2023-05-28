UŞAK SEÇİM SONUÇLARI CANLI 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:05

Uşak halkı seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış oldu. İlk turda en yüksek iki oyu alan aday için vatandaşlar bugün tekrar sandık başına gitti. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki sandıklardan çıkan seçim sonucunu araştırıyor. Peki, Uşak seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte 2023 Uşak seçim sonuçları ve tüm detaylar.