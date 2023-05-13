Uşak Banaz seçim sonuçları 2023: Uşak Banaz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

3. Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

4. Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

5. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.

Oy Verirken Kimlik Zorunlu Mu?

Oy kullanırken kimlik belgesi ya da yukarıda belirtilen kimlik belgesi yerine geçecek T.C. kimlik numarasının bulunduğu resmi evrak zorunludur.

Seçmen Kağıdı Zorunlu Mu, Seçmen Kağıdı Olmadan Oy Verilir mi?

Seçmen bilgi kağıdı yalnızca vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağını beyan etmektedir, oy kullanmaya götürülmesi konusunda bir zorunluluk yoktur. Oy kullanılacak sandık bilindiği takdirde seçmen kağıdı olmadan da oy verilebilir.