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Haberler Fotohaber Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:33

Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Uşak' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %51,5 ile en yüksek oyu almıştı. Akabinde onu Muharrem İnce %35, Meral Akşener %11,1 ile takip etmişti. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Uşak seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. Oy kullanma işleminin saat 17.00'da yurt genelinde sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2018 Uşak Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı %54, Millet ittifakı %42,3 oy almıştı. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin alacağı oylar yakından takip ediliyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Uşak'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Uşak seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Uşak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

UŞAK' IN İLÇELERİ

Uşak'ta toplam olarak altı ilçe bulunur. Uşak'ın ilçeleri sırası ile Uşak, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey şeklindedir.

Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2018

Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 266,493 olurken katılım oranı: %88,2 olarak duyurulmuştu.

895 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 235,086 olarak belirlendi.

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