Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Uşak' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %51,5 ile en yüksek oyu almıştı. Akabinde onu Muharrem İnce %35, Meral Akşener %11,1 ile takip etmişti. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...