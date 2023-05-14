Uşak seçim sonuçları! 2023 Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Uşak seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. Oy kullanma işleminin saat 17.00'da yurt genelinde sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2018 Uşak Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı %54, Millet ittifakı %42,3 oy almıştı. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin alacağı oylar yakından takip ediliyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Uşak'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, Uşak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Uşak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.