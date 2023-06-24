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Giriş Tarihi: 24.06.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 08:10

SON DAKİKA WAGNER VE RUSYA ARASINDA KRİZ! Wagner Grubu nedir, kaç kişi ve kimlerden oluşur? Wagner Ordusu kişi sayısı ve komutanları!

Son dakika haberi… Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus devleti arasında kriz çıktı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in sözleri, tansiyonu yükseltti. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Bu gelişme sonrası Wagner Grubu kimdir, kimlerden oluşur, kaç bin askeri var soruları yanıt aramaya başladı. Saldırı iddiası Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanırken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Peki, Wagner Grubu kaç kişi, komutanları kimler? İşte, Rus paralı asker grupları içerisinde yer alan Wagner Ordusu hakkında ayrıntılı bilgiler ve son dakika haberinin detayları…

WAGNER GRUBU KİMDİR? Rusya’ya adeta savaş ilan etti! Wagner Grubu kimlerden oluşur, kaç kişi, komutanları kimler?

Wagner Grubu kimdir, kaç kişi, kimlerden oluşur soruları gündemdeki yerini aldı. Son dakika gelişmesine göre, Rusya 'Wagner' krizi ile karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin asılsız olduğunu savundu. Yaşananların ardından Wagner Grubu kimdir, kaç bin askeri var, kimlerden oluşur?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Wagner Ordusu/Grubu hakkında detaylı bilgiler…

WAGNER GRUBU KİMDİR? Rusya’ya adeta savaş ilan etti! Wagner Grubu kimlerden oluşur, kaç kişi, komutanları kimler?

WAGNER GRUBU KİMDİR, NEDİR?

Resmi adı PMC Wagner olan Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 2014 yılında Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklediği sırada ortaya çıktı.

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WAGNER GRUBU KİMDİR? Rusya’ya adeta savaş ilan etti! Wagner Grubu kimlerden oluşur, kaç kişi, komutanları kimler?

WAGNER ORDUSU/WAGNER GRUBU KURUCUSU KİMDİR?

Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

WAGNER GRUBU KİMDİR? Rusya’ya adeta savaş ilan etti! Wagner Grubu kimlerden oluşur, kaç kişi, komutanları kimler?

WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ?

2016 başlarında 1000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirketin Arjantin'de kayıtlı olduğu ayrıca Sankt-Peterburg ve Hong Kong'da ofisleri olduğu iddia ediliyor.

CNN Türk ekranlarında konuşan Özay Şendir ise ''Wagner grubunun 25 bin askeri gücü bulunuyor.'' dedi.

WAGNER GRUBU KİMDİR? Rusya’ya adeta savaş ilan etti! Wagner Grubu kimlerden oluşur, kaç kişi, komutanları kimler?

SON DAKİKA! RUSYA VE WAGNER ARASINDA KRİZ!

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında kriz çıktı. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe iddiaları hakkında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

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