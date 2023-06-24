SON DAKİKA WAGNER VE RUSYA ARASINDA KRİZ! Wagner Grubu nedir, kaç kişi ve kimlerden oluşur? Wagner Ordusu kişi sayısı ve komutanları!

Son dakika haberi… Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus devleti arasında kriz çıktı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in sözleri, tansiyonu yükseltti. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Bu gelişme sonrası Wagner Grubu kimdir, kimlerden oluşur, kaç bin askeri var soruları yanıt aramaya başladı. Saldırı iddiası Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanırken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Peki, Wagner Grubu kaç kişi, komutanları kimler? İşte, Rus paralı asker grupları içerisinde yer alan Wagner Ordusu hakkında ayrıntılı bilgiler ve son dakika haberinin detayları…