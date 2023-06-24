SON DAKİKA WAGNER VE RUSYA ARASINDA KRİZ! Wagner Grubu nedir, kaç kişi ve kimlerden oluşur? Wagner Ordusu kişi sayısı ve komutanları!

WAGNER ORDUSU/WAGNER GRUBU KURUCUSU KİMDİR?

Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.