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Haberler Fotohaber Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:03

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yaşar Güler hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 Haziran 2023 tarihinde açıklandı. Yeni kabine listesini kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada ''Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, hangi görevlerde bulundu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Güler, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir. Peki, Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve biyografisi…

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yaşar Güler kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kabine listesine göre Yaşar Güler, yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Bu gelişme sonrası Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, evli mi soruları gündemdeki yerini aldı. Güler, 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaşamı ve kariyeri…

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'ndan 1974 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1975 yılında Muhabere Okulu'nu bitirmiştir.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Yaşar Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur.

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Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar GÜLER Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır..

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Org. Yaşar GÜLER, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir.

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

YAŞAR GÜLER EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

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