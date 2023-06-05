Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yaşar Güler hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 Haziran 2023 tarihinde açıklandı. Yeni kabine listesini kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada ''Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, hangi görevlerde bulundu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Güler, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir. Peki, Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve biyografisi…