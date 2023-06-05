Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı soruları gündemde yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni kabine listesi 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci kez genelkurmay başkanlığı görevinden atama yapıldı. Milli Savunma Bakanı olarak atanan Orgeneral Yaşar Güler'den boşalan koltuğa kim oturacak merak ediliyor. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, hangi isimler geçiyor? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…