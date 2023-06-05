Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabine listesine göre, Milli Savunma Bakanlığı görevine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler atandı. Bu gelişme sonrası Orgeneral Yaşar Güler'in yerine gelecek ismi merak edenler yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, belli oldu mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…