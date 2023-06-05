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Haberler Fotohaber Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:34

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabine listesine göre, Milli Savunma Bakanlığı görevine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler atandı. Bu gelişme sonrası Orgeneral Yaşar Güler'in yerine gelecek ismi merak edenler yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, belli oldu mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı soruları gündemde yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni kabine listesi 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci kez genelkurmay başkanlığı görevinden atama yapıldı. Milli Savunma Bakanı olarak atanan Orgeneral Yaşar Güler'den boşalan koltuğa kim oturacak merak ediliyor. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, hangi isimler geçiyor? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK, YAŞAR GÜLER'İN YERİNE KİM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi akşamı Yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. Listeye göre, 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olarak atandı.

Güler'yerine Genelkurmay Başkanlığına kimin geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Atama kararının duyurulmasıyla birlikte detaylar haberimize eklenecektir.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?
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