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Haberler Fotohaber Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:39

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

Yeni Kabine Listesi 2023 Seçimleri sonrası gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur sonuçları YSK tarafından açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Peki, 2023 Yeni Kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kimler olacak, yeni bakanlar belli oldu mu? İşte, İbrahim Kalın'ın konu ile ilgili o açıklaması!

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

Yeni Kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gitti. YSK tarafından paylaşılan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu gelişmenin ardından Yeni Kabine Listesi 2023 için gözler Ankara'ya çevrildi. Milyonların gündeminde tek bir soru var: Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Peki, 2023 Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

SON DAKİKA: YSK BAŞKANI YENER'DEN KESİN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi.

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

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Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının önemi büyük. Zira, 28.dönem milletvekilleri göreve başlamak için yemin etmeyi bekliyor. Yemin töreni ise kesin sonuçların ilanını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti.

Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey (Şimşek) bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kalın'ın açıklamalarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek.

YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak

Yeni kabine ne zaman kurulacak? Kabine üyeleri kimler olacak? | Video

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