Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine açıklandı mı? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu?

Yeni Kabine Listesi 2023 Seçimleri sonrası gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur sonuçları YSK tarafından açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Peki, 2023 Yeni Kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kimler olacak, yeni bakanlar belli oldu mu? İşte, İbrahim Kalın'ın konu ile ilgili o açıklaması!