Yeni kabine ne zaman kurulacak? Kabine üyeleri kimler olacak? | Video

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, üyeler belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Resmi sonuçlara göre Başkan Erdoğan, %52,16 oy oranı ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Bu gelişme sonrası gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Erdoğan, daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada ''Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Yeni Kabine ne zaman kurulacak? 2023 Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, kimler olacak, yeni üyeler belli oldu mu? İşte detaylar.