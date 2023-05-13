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Haberler Fotohaber Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:44

Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Zile seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan Tokat'ın yüksek nüfuslu ilçeleri arasında Merkez, Erbaa ve Zile yer alıyor. Bununla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. CHP, MHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin çıkaracağı milletvekili sayısı ve oy oranları Tokat'ın 14 Mayıs'taki gündem maddeleri arasında yer alacak. Vatandaşlar "Zile seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Zile seçim sonucu ve oy oranları 2023

Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

201 sandıkta toplam 42 bin 421 vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu Zile seçim sonuçları ve oy oranları araştırılıyor. Tokat'ta toplam 5 milletvekili çıkarken, Tokat'ın nüfuslu ilçeleri olmasından ötürü Zile seçim sonucu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı MV sayılarını etkileyecek. Geçtiğimiz seçimde Ak Parti Tokat'tan 3 MV çıkarırken, MHP ve CHP 1'er vekil çıkarabilmişti. İşte Tokat Zile seçim sonucu ve oy oranları

Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Zile Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tokat Zile Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Tokat Zile seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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