Zile seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Zile seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Zile seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan Tokat'ın yüksek nüfuslu ilçeleri arasında Merkez, Erbaa ve Zile yer alıyor. Bununla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. CHP, MHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin çıkaracağı milletvekili sayısı ve oy oranları Tokat'ın 14 Mayıs'taki gündem maddeleri arasında yer alacak. Vatandaşlar "Zile seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Zile seçim sonucu ve oy oranları 2023