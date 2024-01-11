ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

DUYGUSAL VEDA

Survivor'dan elenen Doğukan, "Belki de hayırlısı oldu. Ben kendimi her şeye hazırladım. İnanılmaz rakipler var karşımda. Elimden geleni yaptım, yeteneklerim buna müsaade etti. Bu kadar erken eleneceğimi bilmiyordum. Bir sonraki All Star ne olacaksa ona katılmak istiyorum." dedi.