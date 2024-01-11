Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:28
ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?
Survivor 'da bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Hem ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede üç eleme adayından biri adaya veda etti. Ersin, Sercan ve Doğukan arasında yapılan düelloda All Star'dan ilk elenen isim performansı en başarısız isim oldu. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda potadaki isimler kıran kırana mücadele etti. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri Survivor 'da dün kim elendi, Doğukan elendi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor düelloyu kazanan isim ve dün geceye dair akıllarda kalanlar….