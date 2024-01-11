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Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:28

ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

Survivor 'da bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Hem ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede üç eleme adayından biri adaya veda etti. Ersin, Sercan ve Doğukan arasında yapılan düelloda All Star'dan ilk elenen isim performansı en başarısız isim oldu. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda potadaki isimler kıran kırana mücadele etti. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri Survivor 'da dün kim elendi, Doğukan elendi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor düelloyu kazanan isim ve dün geceye dair akıllarda kalanlar….

ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

Dün akşam ekrana gelen son bölümde Survivor elenen yarışmacı belli oldu. All Star formatı ile yayınlanan ve SMS oylamasının olmadığı yeni formatta yarışmanın ilk elenen yarışmacısı düelloyu kaybeden isim oldu. 10 Ocak 2024 dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayı olan Ersin, Sercan ve Doğukan arasında yapılan mücadelede kaybeden isim All Star olma hayallerine veda etti. Peki; Survivor 'da dün kim elendi, düelloyu kim kazandı? İşte, 10 Ocak 2024 Survivor elenen yarışmacı

ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Bu sezon SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star'da haftanın eleme adayları Doğukan, Ersin ve Sercan olarak belirlenmişti. Yeni kurala göre konseylerde belirlenen eleme adayları performans oyunu oynadı.

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ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

İLK OLARAK SERCAN-ERSİN MÜCADELESİ

Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunda ilk olarak Sercan-Ersin mücadelesi yaşandı. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda, ilk düelloda Sercan Ersin'i 5-0 yendi. Böylece Sercan'ın eleme adaylığı düştü.

ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR'IN İLK ELENEN İSMİ İKİNCİ ETAPTA BELLİ OLDU!

Düellonun ikinci etabında ise Ersin ve Doğukan Manço mücadelesi başladı. Son düello Ersin Korkut'un 5-1'llik skoru ile Doğukan Survivor hayallerine veda etti. Böylece Survivor'dan elenen ilk yarışmacı DOĞUKAN MANÇO oldu.

ŞOK AYRILIK! Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti, elenen yarışmacı kim oldu? Düelloyu kim kazandı?

DUYGUSAL VEDA
Survivor'dan elenen Doğukan, "Belki de hayırlısı oldu. Ben kendimi her şeye hazırladım. İnanılmaz rakipler var karşımda. Elimden geleni yaptım, yeteneklerim buna müsaade etti. Bu kadar erken eleneceğimi bilmiyordum. Bir sonraki All Star ne olacaksa ona katılmak istiyorum." dedi.

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