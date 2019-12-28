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  • Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

15 Grammy ödülü bulunan ABD'li şarkıcı 'den ilginç bir yılbaşı paylaşımı geldi. Siyah bir gece elbisesi içinde film karakteri Grinch ve Noel Baba ile poz veren Adele, klasik görünümüyle dikkat çekti. Adele'in oldukça kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Adele, mücevher olarak; zarif bir inci ve halka küpeler ve onlarla eşleşen bilezikler ve Kate Middleton'ın elmas yüzüğüne çok benzeyen bir yüzük taktı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise, Adele'in 20 kilo verdiğini yazdı. Adele'in bu görünümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Adele ve diğer ünlü isimlerin kilo vermiş hali…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:46
Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Şarkıcı , yeni yıla yeni bir görünümle gidiyor. 31 yaşındaki Adele, Noel Baba ve Grinch ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır sahnelerden ayrı kalan Adele, kilo verdi. Düzenlediği yılbaşı partisinde uzun ve yırtmaçlı saten bir elbise giyen Adele, saçlarını da kalın su dalgalarıyla şekillendirerek 1940'ların Hollywood havasını yakaladı. Makyajında da bu havayı korumak için dumanlı kedigözü makyajını tercih etti. Adele, hayranlık verici görünümünün altına, 'İkimiz de Noel'i mahvetmeye çalıştık ama sonra her ikimiz de kalpleri geri kazandık! Partime geldiğin ve bize çocuklar gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim Grinch' notunu düştü.

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Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Cengiz Kurtoğlu

Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Pelin Öztekin

Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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