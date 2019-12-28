Adele’in sosyal medya paylaşımını görenler şoke oldu! 20 kilo verdi hayranları tanıyamadı

Şarkıcı Adele, yeni yıla yeni bir görünümle gidiyor. 31 yaşındaki Adele, Noel Baba ve Grinch ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır sahnelerden ayrı kalan Adele, kilo verdi. Düzenlediği yılbaşı partisinde uzun ve yırtmaçlı saten bir elbise giyen Adele, saçlarını da kalın su dalgalarıyla şekillendirerek 1940'ların Hollywood havasını yakaladı. Makyajında da bu havayı korumak için dumanlı kedigözü makyajını tercih etti. Adele, hayranlık verici görünümünün altına, 'İkimiz de Noel'i mahvetmeye çalıştık ama sonra her ikimiz de kalpleri geri kazandık! Partime geldiğin ve bize çocuklar gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim Grinch' notunu düştü.

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