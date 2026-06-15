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Haberler Fotohaber "Cesaretin Var mı Aşka"nın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer'in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 10:59

"Cesaretin Var mı Aşka"nın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer'in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülay Sezer, "Cesaretin Var mı Aşka" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Uzun zamandır kameralardan uzak olan sanatçının son görüntüleri yeniden gündem olurken, görenler de bir hayli tanımakta zorlandı...

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Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

"Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla milyonların kalbine dokunan Gülay Sezer, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

90'lı yılların en dikkat çeken kadın yorumcuları arasında yer alan sanatçı, son paylaşımlarıyla hayranlarını adeta geçmişe götürdü.

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Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Müzik kariyeri boyunca güçlü yorumu ve kendine özgü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sezer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni kareleri ise kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

55 yaşındaki sanatçının doğal görünümü ve enerjisi takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşımların altına çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı, pek çok kullanıcı Gülay Sezer için "Yıllar ona hiç dokunmamış" ifadelerini kullandı.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Estetikten uzak duruşu ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle konuşulan sanatçının son hali, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN EYLEM KIZIL'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

ACEMİ CADI'NIN GICIK TUĞÇE'Sİ DE ZAMANI ADETA DURDURMUŞ!

Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ve Kaan Yılmaz başrollerinde yer aldığı Acemi Cadı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

2006'da yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle dikkat çeken Billur Yazgan 'kötü ve zengin kız' karakteriyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

At kuyruğu saçları, Selim'e olan takıntısı ve başarısız intikam planlarıyla döneme damga vuran Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, 2008'den sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Yazgan, 2012 yılında evlendikten sonra anne olup setlere ara verdi.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Gözlerden uzak bir yaşam süren Billur Yazgan'ın, son hali gündeme bomba gibi düştü.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla adeta zamana meydan okuyor.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Aradan geçen 20 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Yazgan'a gelen 'İnsan hiç mi değişmez', 'Bu nasıl değişim' yorumları dikkat çekti.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Billur Yazgan'ın daha önce Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmiş ve Yazgan çıkan iddialar hakkında açıklama yapmıştı:

"Basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...''

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: MELİS BABADAĞ

2011-2014 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Pis Yedili, başta Kadir Doğulu olmak üzere pek çok genç yeteneği bünyesinde birleştirmiş, lise sıralarındaki eğlenceli ve zaman zaman dram dolu hikayesiyle gençlik dizileri arasında efsaneleşmişti.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Unutulmaz yapım, yıllar sonra bu kez dizinin duru güzeli Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ ile yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Cesaretin Var mı Aşkanın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer’in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dizide "Paşa" karakterine hayat veren Kadir Doğulu'nun sevgilisi rolündeki Elçin'i canlandıran Melis Babadağ, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Sessizliğini bozarak yeniden göz önüne çıkan güzel oyuncu, hakkındaki o şoke edici itirafla bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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