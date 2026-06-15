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"Cesaretin Var mı Aşka"nın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer'in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 10:59
"Cesaretin Var mı Aşka"nın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer'in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülay Sezer, "Cesaretin Var mı Aşka" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Uzun zamandır kameralardan uzak olan sanatçının son görüntüleri yeniden gündem olurken, görenler de bir hayli tanımakta zorlandı...