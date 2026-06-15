"Cesaretin Var mı Aşka"nın unutulmaz sesi yeniden ortaya çıktı! Gülay Sezer'in yıllar sonraki görüntüsü ağızları açık bıraktı...

Billur Yazgan'ın daha önce Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmiş ve Yazgan çıkan iddialar hakkında açıklama yapmıştı:

"Basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...''