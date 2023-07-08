Giriş Tarihi: 08.07.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 18:12

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı son dakika yanıt arıyor. Sosyal medyada lüks yaşamına dair paylaştıkları ve güzellik merkezleri ile anılan fenomen isim için çok bir iddia ortaya çıktı. Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu sorusu gündeme geldi. Ünlü ismin paylaşımları iddiaları destekler nitelikte geldi. Doğruları öğrenmek isteyen takipçileri Polat'a binlerce mesaj gönderiyor ve fotoğraflarına yorum yazıyor. Peki, Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, tüm merak edilenler…