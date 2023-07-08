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Haberler Fotohaber Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 18:12

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı son dakika yanıt arıyor. Sosyal medyada lüks yaşamına dair paylaştıkları ve güzellik merkezleri ile anılan fenomen isim için çok bir iddia ortaya çıktı. Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu sorusu gündeme geldi. Ünlü ismin paylaşımları iddiaları destekler nitelikte geldi. Doğruları öğrenmek isteyen takipçileri Polat'a binlerce mesaj gönderiyor ve fotoğraflarına yorum yazıyor. Peki, Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, tüm merak edilenler…

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı sorusu yanıt arıyor. Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları sürprizler ile adlarından söz ettiren fenomen isimler için takipçilerini üzen bir iddia ortaya atıldı. İkilinin sosyal medyadan yaptığı hamleler sonrası iddialar güçlendi. Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı merak ediliyor. Dilan Polat'ın instagram hesabından paylaştığı iddialı sözler gündemdeki yerini aldı. Peki, Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu? İşte, o paylaşımlar...

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

DİLAN POLAT EVİ TERK ETTİ İDDİASI!

Instagram hesabından takipçileri ile imalı sözler paylaşan Dilan Polat'ın sözleri ayrılık iddialarını gündeme getirdi. İkilinin birbirlerini takipten çıkması iddiaları güçlendirirken Polat'ın evi terk edip kardeşine gittiği de söyleniyor.

İşte, iddialara neden olan o paylaşımlar:

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Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

Dilan Polat sosyal medya hesabından; 'Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü. Nasıl heyecanlıyım anlatamam.', 'Ben bu yolda tek başıma da giderim ama derdim, sana yol kenarındaki çiçekleri göstermek' sözleriyle paylaşımlar yaptı.

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

Kardeşinin evinde olduğa dair bir paylaşım yapan Dilan Polat, 'Kankalarımın desteğini kimse sorgulamasın' ifadeleriyle de ayrılık söylentilerini destekledi.

Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? Sosyal medyadan paylaştı! Dilan Polat Engin Polat neden ayrıldı, boşanıyor mu?

DİLAN POLAT ENGİN POLAT BOŞANIYOR MU?

Paylaşımların iddiaları desteklemesine karşın iki taraftan da konuya dair açıklama gelmedi. İki çocuk sahibi oldukları bilinen ikilinin mutlu görünen evlilikleri sallantıda mı merak ediliyor.

İşte, Polat'ın imalı paylaşımı:

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