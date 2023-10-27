Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Çarşamba akşamı MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gün değiştiren Kanal D dizisi Dilek Taşı da izleyici karşısındaydı. Şimdi medya gündemini yakından takip edenler ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıkmış durumda. MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 25 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…