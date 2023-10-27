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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:28

Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Çarşamba akşamı MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem ve Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gün değiştiren Kanal D dizisi Dilek Taşı da izleyici karşısındaydı. Şimdi medya gündemini yakından takip edenler ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıkmış durumda. MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 25 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 25 Ekim Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabah saatleri itibarıyla izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 25 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

25 EKİM 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 25 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

25 EKİM 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

25 Ekim 2023 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen "Güldür Güldür Show"un özeti yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada "Kuruluş Osman", ikinci sırada "Masterchef Türkiye All Star" dizisinin tekrarı, üçüncü sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba listesi paylaşıldı! ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Masterchef Türkiye All Star

3 - Esra Erol'da

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