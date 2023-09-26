GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM İZLE – TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 22:07

Gönül Dağı 106. Bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in sevilen dizisi yeni sezonu ile yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç'in yer aldığı dizide heyecanın dozu katbekat artarak ilerliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda bu hafta roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılır. Hastanede hayatta kalma mücadelesi veren Veysel yaşayacak mı bu akşam yayımlanan yeni bölüm ile belli olacak. Gönül Dağı yeni bölüm izle, tek parça, kesintisiz seçenekleri araştırılıyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm full izle, yeni bölüm HD izle ekranı…