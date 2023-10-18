İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul İçin Son Çağrı yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği filmin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada izleyiciler, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği filmde Beren Saat Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterine hayat veriyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair ayrıntılı bilgiler…