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Haberler Fotohaber İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:25

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul İçin Son Çağrı yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği filmin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada izleyiciler, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği filmde Beren Saat Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterine hayat veriyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair ayrıntılı bilgiler…

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı OGM Pictures imzalı filmin yayın tarihi açıklandı. Film severlerin büyük merak ve sabırsızlıkla beklediği proje ilgili olarak ''İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak, hangi platformda?'' soruları yanıt arıyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı filmin tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, İstanbul İçin Son Çağrı filmi oyuncuları, konusu, yayın tarihi, yayınlanacağı platform ve detaylı bilgiler…

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Bir süredir merakla beklenen ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihi belli oldu.

İstanbul İçin Son Çağrı filmi, 24 Kasım 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

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İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği filmde Beren Saat 'Serin', Kıvanç Tatlıtuğ ise "Mehmet" karakterini canlandıracak. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık oturuyor.

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Yardımcı karakter

Senan Kara - Psikolog

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?
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