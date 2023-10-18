İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı OGM Pictures imzalı filmin yayın tarihi açıklandı. Film severlerin büyük merak ve sabırsızlıkla beklediği proje ilgili olarak ''İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak, hangi platformda?'' soruları yanıt arıyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı filmin tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, İstanbul İçin Son Çağrı filmi oyuncuları, konusu, yayın tarihi, yayınlanacağı platform ve detaylı bilgiler…