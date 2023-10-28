Kızılcık Şerbeti 36. BÖLÜM İZLE | Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Abdullah ve Alev arasında bir şeyler sezen Nilay, Alev'i konuşturmak için ona Abdullah ve Pembe'nin ayrılacağı yalanını söyler. Bu yalanın kulaktan kulağa yayılması sonucunda Nilay'ın başı belaya girecektir.

Ancak Nilay'ı finalde çok daha büyük bir bela beklemektedir.