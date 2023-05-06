Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizi, son olarak ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Dizide Ömer'in avukatı Can karakterine hayat veren Oral Özer, geçtiğimiz bölümlerde yapıma veda etti. Öte yandan yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisi flaş bir transfere imza attı ve eski Survivor yıldızını kadrosuna kattı. Son olarak ise Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu, Çimen'in partneri olmaya geliyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan o isim…