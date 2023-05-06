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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:34

Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizi, son olarak ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Dizide Ömer'in avukatı Can karakterine hayat veren Oral Özer, geçtiğimiz bölümlerde yapıma veda etti. Öte yandan yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisi flaş bir transfere imza attı ve eski Survivor yıldızını kadrosuna kattı. Son olarak ise Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu, Çimen'in partneri olmaya geliyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan o isim…

Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

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Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı dizi, son olarak ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini konu edinen yapımda Ömer'in avukatı Can karakterine hayat veren Oral Özer, projeye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti flaş bir transfere imza attı! Survivor yıldızı dizideki tansiyonu yükseltmeye geliyor....

Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan dram türündeki Kızılcık Şerbeti ayrılık haberlerinin ardından flaş bir transfere imza attı.

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