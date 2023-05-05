Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 5 Mayıs Cuma akşamı 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna Yiğit Dikmen dahil oldu. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar karakterine hayat verecek ve yolu Çimen'le kesişecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Çimen ve Serdar'ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen hayatı ve kariyeri.