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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:29

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 5 Mayıs Cuma akşamı 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna Yiğit Dikmen dahil oldu. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar karakterine hayat verecek ve yolu Çimen'le kesişecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Çimen ve Serdar'ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen hayatı ve kariyeri.

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Show TV ekranlarının konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oldu. Her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye Yiğit Dikmen katıldı. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar karakterini canlandıracak. Yeni karakter ve Çimen'in arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YİĞİT DİKMEN KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA!

Show TV ekranlarının Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Yiğit Dikmen dahil oldu.

Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar karakterine hayat verecek.

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Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Serdar'ın yolu, Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen'le kesişecek.

Çimen ve Serdar'ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler ise dizide tansiyonu daha da yükseltecek.

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğti Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynadı. 2011 yılından beri genel güç ve kondüsyon programı olan "Crossfit" ile uğraşmaktadır.

Türkiye'nin ilk Crossfit'cilerinden olan Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ''Gönüllüler'' takımında yarıştı.

Yarışmadan sonra bir süre oyunculuk eğitimi alan Dikmen, 2015'te yayınlanan "Şehrin Melekleri" dizisinde Fırat Ünver adlı karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl kadrosunda Hayat Mucizelere Gece dizisinde Engin karakterine hayat verdi.

2020'de Sen Çal Kapımı dizisinde Emre Kafesçioğlu, 2022'de rol aldığı Seversin dizisinde Selçuk karakterini canlanırdı. Son oolarak Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren oyuncu, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI FİLMLER, DİZİLER VE TV PROGRAMLARI

Üç Kız Kardeş (Özgür, TV dizisi 2022)

Seversin (Selçuk, TV Dizisi 2022)

Sen Çal Kapımı (Emre Kafesçioğlu, TV Dizisi 2020)

Exatlon Cup (Kendisi 2019)

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni (Kendisi 2018)

Survivor 2018 (Kendisi 2018)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Burak, TV Dizisi 2016-2017)

Survivor 2017 (Kendisi 2017)

Hayat Mucizelere Gebe (Engin Akarcalı, TV Dizisi 2015-2016)

Şehrin Melekleri (Fırat Ünver, TV Dizisi 2015)

Survivor Türkiye 2014 - Ünlüler/Gönüllüler (Kendisi 2014)

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