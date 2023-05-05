Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Çimen’in sevgilisi olacak! Kızılcık Şerbeti’nin Serdar’ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Show TV ekranlarının konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oldu. Her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye Yiğit Dikmen katıldı. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar karakterini canlandıracak. Yeni karakter ve Çimen'in arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…