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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.12.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 17:50

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Tarihi türdeki yapım, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. TRT 1'in tarihi dizisi 4 Aralık Pazartesi akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde ağır yaralanan Sultan Nureddin, ameliyata alınarak ölüm kalım savaşına girer. Sultan'ı vuran Nusreddin, bütün suçu Turanşah'ın üzerine yıkarken; yaşananlardan Selahaddin'i sorumlu tutar. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Uğur Güneş ve Dilin Döğer'i başrolde buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Nusreddin'e engel olabilecek mi?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, Kudüs'ü işgalden kurtaran büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, dördüncü bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Süreyya'nın beklenmedik ihaneti hem Selahaddin'i pusuya düşürmüş hem de esirlerin kaçmasına sebep olmuştur. Sultan Nureddin de ağır yaralanmış ve ameliyata alınarak ölüm kalım savaşına girmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Sultan'ı vuran Nusreddin, bütün suçu hain diye aranan Turanşah'ın üzerine yıkarken; yaşananlardan Selahaddin'i sorumlu tutar. Esirlerin peşine düşmemesi için Seahaddin ve yol arkadaşlarını zindana kapatmakla kalmaz bir de taht naipliğini ilan eder. Artık devlet onun hükmündedir. Bundan böyle Askalan'dan çekilecek ve esir konusundan vazgeçecektir.

Zindanda esir tututan Selahaddin, Nusreddin'e engel olabilecek midir? Yaşadıklarından kendini sorumlu tutan Süreyya ne yapacaktır? Gabriel, Viktorya ve Belkfort'u bulabilecek midir? Ölümle burun buruna olan Sultan Nureddin ölecek midir?

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