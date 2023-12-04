Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Sultan'ı vuran Nusreddin, bütün suçu hain diye aranan Turanşah'ın üzerine yıkarken; yaşananlardan Selahaddin'i sorumlu tutar. Esirlerin peşine düşmemesi için Seahaddin ve yol arkadaşlarını zindana kapatmakla kalmaz bir de taht naipliğini ilan eder. Artık devlet onun hükmündedir. Bundan böyle Askalan'dan çekilecek ve esir konusundan vazgeçecektir.

Zindanda esir tututan Selahaddin, Nusreddin'e engel olabilecek midir? Yaşadıklarından kendini sorumlu tutan Süreyya ne yapacaktır? Gabriel, Viktorya ve Belkfort'u bulabilecek midir? Ölümle burun buruna olan Sultan Nureddin ölecek midir?