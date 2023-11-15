Kuruluş Osman 136. bölüm izle ATV dizi ekranında! Osman Bey’in yeni hamlesi ne olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?