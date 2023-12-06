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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 06.12.2023 17:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 17:40

Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 139. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı 139. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram ve tarihi türlerindeki yapım, yine aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Kuruluş Osman 139. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan tarihi yapımın yeni bölümü 6 Aralık Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde hain olduğu ortaya çıkan Vasilis, Yakup Bey'e sığınır. Her şeyin Osman Bey'in oyunu olduğunu söyler ve Yakup Bey küplere biner. Kuruluş Osman 139. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'i başrolde buluşturuyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 139. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 139. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 139. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'dan kurtarmıştır. Osman Bey, Yakup Bey'e derdinin İslâm davası olduğunu ifade eder. Yakup Bey bu çıkış karşısında ne yapacaktır?

Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Karacelasun intikamını almakta kararlıdır. Osman Bey'e karşı yeni bir planı vardır. Osman Bey ise Orhan Bey'i vazifelendirir. Orhan Bey Karacelasun'u alt edebilecek midir?

Kuruluş Osman 139. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Gonca Hatun'un durumu iyice ağırlaşmıştır. Alaeddin, Mehmet şifayı bulmak için yola düşmüşlerdir. Bir yandan şifayı ararlarken karşılarına Haçlı askerleri çıkar. Mehmet ve Alaeddin şimdi ne yapacaktır? Yakup Bey, Gonca'nın durumundan haberdar olmuştur. Eğer ona bir şey olursa Moğol'dan da Kayı'dan da hesabını soracağını söyler.

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