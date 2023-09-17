Giriş Tarihi: 17.09.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 01:38

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023, Cumartesi günü ekranlara gelen son bölüm ile sorgulanıyor. TV8 ekranlarının lezzet yarışması 2023 All Star sezonu ile takip ediliyor. MasterChef'te kim kazandı sorusu gündemde. Birçok iddialı ismin bir araya geldiği yarışmada heyecan dorukta. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tadımın ardından kazanan takım belli oluyor. ''MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?'' soruları yanıt arıyor. Eleme öncesi son aday açıklanıyor. Potaya giren isimler merak ediliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar…