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Haberler Fotohaber POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?
Giriş Tarihi: 17.09.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 01:38

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023, Cumartesi günü ekranlara gelen son bölüm ile sorgulanıyor. TV8 ekranlarının lezzet yarışması 2023 All Star sezonu ile takip ediliyor. MasterChef'te kim kazandı sorusu gündemde. Birçok iddialı ismin bir araya geldiği yarışmada heyecan dorukta. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tadımın ardından kazanan takım belli oluyor. ''MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?'' soruları yanıt arıyor. Eleme öncesi son aday açıklanıyor. Potaya giren isimler merak ediliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar…

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

MasterChef eleme adayı son dakika belli oluyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerini aldı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şef en başarılı takımı belirleyerek bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesini başlatıyor. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım/yarışmacı aldı soruları gündemde. Peki, TV8 ile 16 Eylül Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte, yanıtı!

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu ile haftanın son eleme adayı belli oluyor. Pota netleşiyor ve eleme öncesi isimler belirleniyor. MasterChef adayları yarışa devam etmek için mücadele ediyor.

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POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakların sahibi Azize, Kıvanç ve Tahsin oldu.

İkinci etapta en başarılı tabağı yapan isim Batuhan olurken Barış ikinci, Tanya üçüncü, Hasan dördüncü, Alican beşinci, Tolga altıncı, Kerem yedinci olarak yeni haftaya adını yazdırdı.

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Eleme adayı mücadelesinde Sefa ve Esra son ikiye kaldı.

POTA BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı 16 Eylül 2023 Cumartesi kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler potaya girdi?

16 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef son eleme adayı Sefa oldu.

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