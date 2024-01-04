Ne Gemiler Yaktım dizisi hakkında flaş gelişme! Yayın günü değişti: Ne Gemiler Yaktım ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimleri başrolde buluşturan yapım ile ilgili izleyicilerini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinin yayın günü ani bir kararla değişti. Peki, Show TV dizisi Ne Gemiler Yaktım ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, yeni yayın günü ve yeni bölüm tarihi hakkında detaylar. NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ! Show TV ekranlarının yeni dizi projesi Ne Gemiler Yaktım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin yayın günü ani bir kararla değişti. NE GEMİLER YAKTIM NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ GÜN? Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi, bundan böyle Pazar günleri ekranlara gelecek. Dram türündeki yapımın 5. bölümü, 7 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜM ÖZETİ Toprak(Erkan Kolçak Köstendil), havalimanından yaşanılanlardan sonra Yasemin'i(Deniz Baysal Yurtçu) yakın takibe alır. Neriman'ın konak içindeki oyunu Fidan(Devrim Özkan) için kâbusu tekrar başlatır. Ancak bu oyun Neriman'ın Rutkay(Berk Hakman) ile olan ilişkisini de etkileyecektir. Tevfik'lerin apartmanına yeni taşınan genç kadın ve çocuğu merak uyandırırken; yalnızlıktan ve çaresizlikten bunalan Yasemin, Rutkay'ın bir isteğini daha yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep'in doğum günü için parti veren Rutkay'ın planları hiç beklenmedik bir yerden sekteye uğrar.