Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2003'te evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocukları olan çift, 2014'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kahveci eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti. Boşanma protokolünde Kahveci, Pınar Kaşgören'e 2 milyon 250 bin TL tazminat, iki adet İstanbul Ataşehir'de 2 daire, İspanya'da lüks araç vermişti.

