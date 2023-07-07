Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
12:05
Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci 2014'te anlaşmalı olarak boşandığı eşi ve iki çocuğuna boşanma protokolüne göre ödediği aylık toplam 50 bin TL ödediği nafakayı 4 bin TL'ye düşürdü. Birikmiş 2 milyonun üzerinde nafaka borcunu 1.5 milyon TL ödeme karşılığında eski eşiyle aralarında yeniden protokol yapan Kahveci, nafakayı düzenli olarak 4 bin TL olarak ödeyecek. Eski eş Pınar Kaşgören, nafakayı kabul etmeyince dosya Yargıtay'a taşındı.