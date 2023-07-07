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Haberler Fotohaber Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:05

Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci 2014'te anlaşmalı olarak boşandığı eşi ve iki çocuğuna boşanma protokolüne göre ödediği aylık toplam 50 bin TL ödediği nafakayı 4 bin TL'ye düşürdü. Birikmiş 2 milyonun üzerinde nafaka borcunu 1.5 milyon TL ödeme karşılığında eski eşiyle aralarında yeniden protokol yapan Kahveci, nafakayı düzenli olarak 4 bin TL olarak ödeyecek. Eski eş Pınar Kaşgören, nafakayı kabul etmeyince dosya Yargıtay'a taşındı.

Deniz YUSUFOĞLU
Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2003'te evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocukları olan çift, 2014'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kahveci eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti. Boşanma protokolünde Kahveci, Pınar Kaşgören'e 2 milyon 250 bin TL tazminat, iki adet İstanbul Ataşehir'de 2 daire, İspanya'da lüks araç vermişti.

Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

NAFAKA ÇALIMI
Nihat Kahveci 2015'ten 2017'ye kadar birikmiş olan 2 milyon 241 bin TL nafaka borcunu, eski eşiyle bir anlaşma yaparak 1.5 milyon TL olarak ödedi. Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören aralarında imzaladıkları protokolde iddiaya göre aylık düzenli 4 bin TL nafaka ödenmesi halinde nafaka alacağı talep edilmeyeceğini, düzenli ödenmesi halinde icra işlemi yapılmayacağının Kaşgören'in taahhüt edildiğini ileri sürdü.

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Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

''DÜZENLİ GELİRİM YOK NAFAKAYI DÜŞÜRÜN''

Nihat Kahveci bu süreçte nafakanın aylık 50 bin TL ödediği nafakanın 4 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Futbolu bırakmasının yanında yorumculuğunun da sona erdiğini belirten Kahveci gelirinin olmadığını iddia etti. Geçim sıkıntısı nedeniyle aracını satmak zorunda kaldığını, gelir ve malvarlığında elinde olmayan nedenlerle önemli ölçüde düşüş olması nedeniyle eski eşine 2 bin TL çocuklara da biner TL'den toplam 4 bin TL nafakaya hükmedilmesini istedi.

Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

NAFAKA VERMEMEK İÇİN MALLARINI TEMLİK ETTİRDİ İDDİASI
Pınar Kaşgören ise Kahveci'nin gelir durumunun boşanmadan sonra arttığını belirterek nafaka bedellerinin eksiltilmesi için davaya dayanak yapmak üzere mallarını temlik ettiğini ileri sürerek davanın reddini istedi. Nihat Kahveci'nin futbol oynadığı dönem ile futbolu bıraktıktan sonraki dönemde gelirlerinin aynı olmayacağını bilmesi gerektiğini belirten mahkeme, "Futbol oynamadığı dönemde sırf boşanmayı sağlayabilmek için bilerek ve isteyerek mali gücü üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin, sonradan bu yükümlülüğün kaldırılması veya azaltılması yönünde talepte bulunması da iyi niyet ve sözleşmeye bağlılık ilkeleri ile bağdaşmaz" dedi.

Nihat Kahveci’den nafaka çalımı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu...Nafakada rekor düşüş!

AYLIK 4 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK
Mahkeme Kahveci'nin anlaşmalı boşanmadan sonra mali durumunda bir eksilme olmadığı toplanan delillerle anlaşıldığını belirterek davanın reddine karar verdi. Ardından İzmir 2. icra Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Nihat Kahveci'nin açtığı dava kabul edildi. Mahkeme, Kahveci'nin aylık 4 bin TL yoksulluk ve iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

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