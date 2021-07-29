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Haberler FotoHaber Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması! "Kızımın adı belli..."
Giriş Tarihi: 29.07.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 09:09

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması! "Kızımın adı belli..."

2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan ,40 yaşındaki güzel Paris Hilton, "Hamile değilim, henüz değilim.2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı. 2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

"HAYALİMDEKİ ADAM"

Paris Hilton, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Yüzde yüz eminim ki hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

"EVLENENE KADAR BEKLEYECEĞİM"

Hamilelik iddiaları hakkında açıklama yapan 40 yaşındaki güzel, "Hamile değilim, henüz değilim. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

Yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği gibi çocuk sahibi olabileceğini dile getiren Paris Hilton, "Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız, erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz." açıklamasını yapmıştı.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

"KARDASHIAN TAVSİYE ETTİ"

Tüp bebek tedavisine başladığını duyuran 40 yaşındaki yıldız, "Bu tedavi sayesinde ikizlerim olmasını tercih edebiliyorum. Pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana tavsiye verdiği ve doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" demişti.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması kızımın adı belli!

KIZININ ADINI AÇIKLADI

Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen Hilton, "London ismi kız için kesin kararım. Erkek ismi için ise karar vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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