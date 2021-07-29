Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması! "Kızımın adı belli..."

2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan ,40 yaşındaki güzel Paris Hilton, "Hamile değilim, henüz değilim.2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı. 2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.