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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 06:58

Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri

Dünün reyting sonuçları medya gündemindeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen diziler ve programlar reyting tablosunda araştırılırken o güne özel yayımlanan filmler ve maçların da izlenme oranları listede takip edilebiliyor. Dün yayın akışında Bir Derdim Var, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz ve Sakla Beni yeni bölümleri ile yer aldı. Listeler total, AB ve ABC gruplarında ortaya çıkıyor. Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 tarihi için araştırılmaya başladı. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte merakla beklenen liste.

Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri

Reyting sonuçları Bir Derdim Var, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni için ayrı ayrı sorgulanıyor. Dizilerin takipçileri bir sonraki bölüm için reytingleri kontrol ediyor. Total ve AB reytinglerinde ilk 10 program dikkatleri çekiyor. Reyting sıralaması birincisi her gün sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 30 Kasım dünün reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 30 KASIM 2023

30 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Liste açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri

23 KASIM REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "Hudutsuz Sevda", 2. sırada "Esra Erol'da", 3. sırada "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada "Ana Haber", 3. sırada "Aldatmak" yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri
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