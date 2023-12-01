Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 06:58

Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe listesi: Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC listeleri

Dünün reyting sonuçları medya gündemindeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen diziler ve programlar reyting tablosunda araştırılırken o güne özel yayımlanan filmler ve maçların da izlenme oranları listede takip edilebiliyor. Dün yayın akışında Bir Derdim Var, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz ve Sakla Beni yeni bölümleri ile yer aldı. Listeler total, AB ve ABC gruplarında ortaya çıkıyor. Reyting sonuçları 30 Kasım 2023 tarihi için araştırılmaya başladı. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte merakla beklenen liste.