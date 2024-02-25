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Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:24

Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

Reyting sonuçları 24 Şubat 2024 Cumartesi listesi ile yakından takip ediliyor. Dün akşama ilişkin sonuçlar gün içinde açıklanırken, ekrana gelen yapımlar arasından hangisi zirvede yer alacak merak konusu. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star'ın yayınlandığı gecede hangi yapım birinci oldu? İşte, 24 Şubat AB ve Total reyting sonuçları!

Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star gibi yapımların yayına geldiği akşamda, sonuçlar gündemde! Hangi yapım ne kadar izlendi reyting sırlaması ile belli oluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları AÇIKLANDI.

İşte, Cumartesi gününe ilişkin Total, AB ve ABC1' reyting sıralaması;

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Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. GÖNÜL DAĞI - TRT 1
  2. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  3. KARDEŞLERİM - ATV
  4. GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1
  5. GÜLBİN TOSUN İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU - NOW
  6. KARDEŞLERİM (ÖZET) - ATV
  7. BERAT GECESİ - TRT 1
  8. BERAT KANDİLİ DUA - KANAL 7
  9. SHOW ANA HABER - SHOW TV
  10. ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D
Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

AB İLK 10 PROGRAM

  1. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  2. GÖNÜL DAĞI - TRT 1
  3. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV
  4. GÜLBİN TOSUN İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU - NOW
  5. KARDEŞLERİM - ATV
  6. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET - SHOW TV
  7. GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1
  8. BERAT KANDİLİ DUA - KANAL 7
  9. SHOW ANA HABER - SHOW TV
  10. BERAT GECESİ - TRT 1
Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

  1. GÖNÜL DAĞI - TRT 1
  2. SURVIVOR ALL STAR - TV8
  3. GÜLBİN TOSUN İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU - NOW
  4. GÖNÜL DAĞI (ÖZET) - TRT 1
  5. KARDEŞLERİM - ATV
  6. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV
  7. ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D
  8. SHOW ANA HABER - SHOW TV
  9. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET - SHOW TV
  10. BERAT GECESİ - TRT 1
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