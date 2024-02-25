Reyting Sonuçları BELLİ OLDU! İşte, 24 Şubat Reyting sıralaması Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor...

Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star gibi yapımların yayına geldiği akşamda, sonuçlar gündemde! Hangi yapım ne kadar izlendi reyting sırlaması ile belli oluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…