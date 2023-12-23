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Haberler Fotohaber 22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları listesi ile Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:00

22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları listesi ile Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 22 Aralık 2023 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. Dün akşam MasterChef Türkiye All Star, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 22 Aralık Cuma reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 22 Aralık Cuma reyting sonuçları araştırmaları başladı. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam MasterChef Türkiye All Star, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar gibi yapımlar yayınlandı. Bu yapımların Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

22 ARALIK 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 22 Aralık 2023 Cuma reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

22 ARALIK 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

22 Aralık 2023 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Aralık 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Aralık 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Kızılcık Şerbeti

2 - Yalı Çapkını

3 - Esra Erol'da

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