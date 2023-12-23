22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları listesi ile Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 22 Aralık 2023 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. Dün akşam MasterChef Türkiye All Star, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 22 Aralık Cuma reyting sonuçları…